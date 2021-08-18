Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan; muhtemel bir Marmara depreminin 28 milyon kişiyi etkileyeceğini açıkladı.

Aykan “Yaklaşık 20 bin kişinin hayatınıkaybettiği ve ülke olarak çok büyük ekonomik kayıplar yaşandığı Kocaeli depreminin ardından 22 yıl geçti. Bu depremi unutmadık. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tabiat olayı olan depremin afete dönüşmemesinin mümkün olduğunu bir defa daha hatırlatıyoruz. Günümüz teknolojisi ile depreme dayanıklı bina yapabiliyoruz, eskiye göre şanslıyız; deprem yönetmeliklerimiz iyi, kötü zeminleri iyileştirebiliyoruz. Türkiye’de 1999 yılı öncesi binalar problemli. Bu yüzden eski yapılar riskli. Yönetmeliklerin uygulanması önemli; 2018 tarihli bina deprem yönetmeliği başarılı fakat; yapı denetimini yapmadığımız zaman bunun da bir önemi yok” dedi.

"SADECE İSTANBUL'U ETKİLEMEYECEK"

Muhtemel Marmara depreminin sadece İstanbul’u etkilemeyeceğini ifade eden Aysun Aykan “Marmara Denizi’nde beklediğimiz deprem, sadece İstanbul’u etkilemeyecek. İstanbul çok fazla konuşuluyor ama bu deprem; Marmara Denizi’ne kıyısı olan bütün şehirleri; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli ve Tekirdağ’ı ağır bir şekilde etkileyecektir. Bu deprem 28 milyonu etkileyecektir ve Türkiye’nin ekonomisine bir hayli zarar verecektir; Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara göre; Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde maksimum 7,6 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu yüzden bu depremin hem maliyeti hem kayıpları Gölcük depreminden fazla olacaktır. Bu depremi çok fazla önemsememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesi İstanbul’da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492’si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

İBB'den deprem raporu: 48 bin bina risk altında İBB tarafından yapılan deprem ve yapı stoğu araştırması, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem olması halinde 48 bin binanın ağır bir şekilde hasar alacağını ortaya koydu.