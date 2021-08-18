Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da bir süpermarkette alışveriş yapanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Dev bir piton yılanının baharat raflarından kafasını çıkarıp etrafı kolaçan etmesi panik anlarına sebep oldu.

“BİR AN DURMAZ KAÇARDIM”

Bir müşteri, pitonun görüntüsünü çekerek Facebook sayfasından yayımladı. Bazı yorumcular ise “Ben olsam bir an durmaz, kaçardım” yorumunda bulundu.

PİTON GÖREVLİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Woolworths yetkilileri, yılan görüldüğünde hemen bölgeyi kordon altına aldıklarını, bir yılan uzmanının da gelerek bu davetsiz misafiri yakalayıp götürdüğünü açıkladı.

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Skandal görüntüleri yayılan İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması sonrası sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin de ortaya çıkması ile istifa etti.