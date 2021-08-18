Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılında Konya'da meydana gelen olayda Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtulmuştu.

Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen'in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istemiş, cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JASAT görevlendirilmişti.

JASAT ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Temmuz'da çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.

KİRALIK KATİLERİN YANLIŞ KİŞİLERİ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B. ve Esra T., Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları, firari cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Yapılan sorgulamada Esra T.'nin öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilmişti.

Esra T.'nin Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bu nedenle aileye zarar vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah B.'ye anlattığı, sevgilisinin de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.'nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya O. ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, jandarmadaki diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

HAPİSTE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Büyükşen çifti cinayetinde 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda dün saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Mustafa Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Okşen'e hastanede otopsi yapılırken, ön otopsi raporunda kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Mustafa Okşen’in cenazesi Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına Okşen’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin lira teklif etti 2018 yılında Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu Abdulhamid U.'nun ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Abdullah B.'nin kendisine 100 bin lira teklif ederek 'düşmanlarımı öldürür müsün' dediğini söyleyen cinayet zanlısı, teklifi kabul etmediğini belirtti.

Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme: Katil yakalandı! Konya'daki Büyükşen çifti cinayetini işlediği öne sürülen Afgan uyruklu şüpheli Ankara'da yakalandı

Büyükşen cinayetinde düğüm çözüldü: İtiraf ettiler Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetinde kördüğüm çözülürken, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.