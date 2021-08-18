Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki otomobil, yola bir anda çıkan emekli öğretmen Durmuş Işılak’a (88) çarptı.

Kazada Işılak ağır yaralanırken görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işılak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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