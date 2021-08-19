Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Bayram Ü. (30) yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. 40 metre sürüklenen otomobil kaldırım üzerindeki 2 yayaya ardından park halindeki otomobile ve kamyonete çarparak durabildi.

"BİR ŞEY OLMADI"

Aracın çarptığı yabancı uyruklu Muhammed Ali B. (14) kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı anlatan Muhammed Ali B., "Bir şey olmadı. Kolum sadece acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil çarptı, genç kız hayatını kaybetti İstanbul Silivri’de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.