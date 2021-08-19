Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalleli, kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB’ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınındaki bahçede kazılmış çukurda çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek ölüsü görüldü. İddiaya göre İBB’ye bağlı yere Anadolu Yakası’nın çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere koyularak yakılırken bazıları da açılan çukurda çürümeye bırakıldı. Telef olmuş onlarca hayvan bedeniyle karşılaşan vatandaşlar, gördükleri kötü manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Skandal görüntülerin ardından iş makinelerinin telef olmuş hayvanların bulunduğu alanı kapadığını gören basın mensupları, görüntü almaya başlayınca iş makineleri bölgeden hızla uzaklaşarak kaçtı. Alana gelerek açıklamada bulunan bakımevinin başhekimi Mevlüt Maytalman “Burada 39 ilçenin gömme hizmeti yapılıyor. Ölen hayvan için çukurlar kazılır ve sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Biz de günlük ölen hayvanları koyuyoruz ancak bazen gömme işlemi geç olabiliyor” dedi.

Oltu’da seralar zarar gördü, kümes hayvanları telef oldu Erzurum’un Oltu ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Oltu-Erzurum ve Oltu-Narman karayolunda sel sularının sürüklediği tomruk ve balçık ulaşımı aksatırken Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışması başlattı.