Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, 11 Ağustos’ta sel felaketi yaşayan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil aniden alev aldı! Yangın ormana sıçramadan söndürüldü Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Otomobilden çıkan alevler, ormana sıçramadan arazöz ekipleri tarafından söndürüldü.

Uşak’ta çıkan yangın kontrol altına alındı Uşak’ta çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucunda fazla büyümeden kontrol altına alındı.