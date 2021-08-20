Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde sayıları her gün artan yakalanan göçmen haberlerine bir yenisi daha geldi. Bu defa Ankara Gölbaşı'nda yakalandılar, 33'ü Afganistan, 2'si Pakistanlıydı. İl Jandarma Komutanlığınca, Bağcı Mahallesi'nde düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine yapılan araştırmada, Ankara-Niğde otobanında ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu yakalandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri bırakan iki araç tespit edildi. Araçlara Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde el konuldu.



GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDELER

Ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 33 kişi, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Ş.İ, B.C. ve Ü.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.