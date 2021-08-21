Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Pozitif vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için karantina ihlali yapan riskli gruptaki kişiler karantinaya alınıyor. Denetimlerde ve yapılan ihbarlar sonucunda da her geçen gün yurtta karantinaya alınan kişi sayısında da artış yaşanıyor.

Temaslı olan bir aile, bu kez trende yakalandı. Sivas'a yolculuk yapmak için Ankara'dan Doğu Ekspresi'ne binen aile, gece yarısı koronavirüs şoku yaşadı. Temaslı olduğunu öğrenen aile kaçak duruma düşmemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

YURTTA KARANTİNAYA ALINDILAR

Yapılan ihbarla birlikte olay yerine ekip sevk edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde anne C.D. (40), baba M.D. (46) ve çocukları M.D'nin (18) izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı. Karantina ihlali yapan aileye 4050'şer lira idari para cezası uygulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta da karantinaya alındı.

ANKARA'DAN BİNDİLER, KIRIKKALE'DE İNDİLER

Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D. (18), 2 gün önce Ankara’ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18’inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece anneminki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112’yi aradık" ifadesini kullandı.

Polis şüpheli görüp durdurdu: Covid temaslısı çıktı Kırıkkale’de polis, genç bir sürücüyü şüpheli gördüğü için durdurunca, söz konusu şahsın koronavirüs temaslısı olduğu ortaya çıktı.