Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada bir kez daha sınıfta kaldı. Geçenlerde bir aracın olda kalması üzerine vatandaşın otobüsü ittiği görüntülerin ardından bu defa da kapısı bozulan aracın yolcular tarafından tamir edilmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

VATANDAŞ KAPIYI TAMİR ETMEYE ÇALIŞTI

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşların otobüs çilesi bitmiyor. Bugün ortaya çıkan görüntülerde Küçükçekmece’de kapısı arızalanan bir İETT otobüsünün durduğu ve vatandaşların bozulan kapıyı tamir etmeye çalıştıkları görüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Sefaköy’de vatandaşların arızalanan İETT otobüsünü ittiği görüntüler de gündeme gelmişti.