Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düğünün ardından misafirlere evde tavuk pilav ikram edildi. İkram edilen yemeğin ardından bir süre sonra misafirlerde mide bulantısı ve kusma başlayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kendilerini daha iyi hissedenler araçlarla hastaneye giderken, durumları kötü olanlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kosova’da bir kasabada bin 500 kişi zehirlendi Kosova’nın Deçan kasabasında bin 500 kişi toplu halde zehirlendi. Zehirlenmenin nedeni henüz bilinmiyor.