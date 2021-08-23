Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Gümüşü neler karartıyor?

Kozmetik Ürünler: Sülfat içerikli kozmetik ürünler gümüşler için birer tehlike. Takılarda kararma problemini en çok deodorant, krem ve sabun gibi kişisel bakım ve temizlik ürünleri meydana getiriyor. Bu tür maddelere maruz kalma süreci ve sıklığı arttıkça da kararma daha hızlı ve yoğun olarak meydana gelebiliyor.

Ter: Gümüş takıların maruz kaldığı asidik maddelerin başında şüphesiz ter geliyor. Özellikle yazın gümüşlerin kararması kaçınılmaz oluyor.

Nem: Rutubetli, ıslak ya da nemli ortamlar kararma problemine davetiye çıkarıyor. Yeniden farksız bir gümüş için kuru, temiz, havadar bir ortamda muhafaza etmek şart.

Havadaki Elementler: Havayı oluşturan elementler bile gümüşle tepkimeye girerek kararmaya neden olur. Bu yüzden açıkta bıraktığınız takılarınızın bir süre sonra kararmaya başladığına şahit olacaksınız.

Peki nasıl parlayacak bu gümüşler?

Gümüş kararmasında evde birçok denenmiş parlatma yöntemi bulunuyor. Bu yöntemlerden ilki diş macunu. Fırça ya da pamuk yardımıyla macunu gümüşe sürün ve bekletin. Bir süre sonra temizlediğinizde takınızın eskisinden daha iyi göründüğünü fark edeceksiniz. Limon suyu da gümüşlerin kararmış olan bölgelerini parlatmada en çok denenen yöntemlerden biri...

Ancak bu işin uzmanları “Gümüşün hiçbir şekilde evde parlatılması mümkün değildir. Bu yöntemler gümüşe daha fazla zarar verebilir” ifadelerinde bulunuyor.

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