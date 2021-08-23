Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Eşyaları toplama, ambalajlama ve montaj işlemleri bir araya geldiğinde taşınma şüphesiz yorucu ve stresli bir iş hâline geliyor. Ancak taşınmaya karar verdiğinizde doğru bir planlama yaparsanız süreci daha kolay ve stressiz bir hâle getirmeniz mümkün.

TAŞINIRKEN ARININ

Her şeyden önce durup bir eşyalarınızı gözden geçirmeniz gerek. Hangilerini yeni yuvanıza götürmeli, hangilerini bırakmalı veya atmalısınız? İlk işiniz eşyalarınızı ayırmak olmalı. Unutmayın gereksiz eşya hem fazladan iş hem de fazladan nakliye ücreti demek. Eğer satış değeri olan eşyalarınız varsa, bu eşyaları satarak kazanç sağlayabilirsiniz.

FİRMA SEÇİMİNDE GÜVEN ŞART

Şüphesiz en önemli kısım bu stresli süreçte güvenilir, işinde iyi bir nakliyat firmasıyla anlaşmak. Firma ile öncesinde tüm detayları konuşmalısınız. Birlikte imzalayacağınız iki tarafın da isteklerini içeren maddelerden oluşan nakliyat sözleşmesi size güven verecektir. Ev taşırken kişilerin sözlerine değil, sözleşmeye bakarak hareket ederseniz muhtemel mağduriyetleri engelleyebilirsiniz.

SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRİN

Eşyalarınızı paketlemeyi son ana bırakmamak da işinizi kolaylaştıracağından birkaç hafta önceden temiz koli, gazete, koli içindeki boşlukları doldurmak için köpük ve koli bandı temin etmelisiniz. Eşya toplamaya ne kadar erken başlarsanız, telaşınız da o kadar az olacaktır.

BUZDOLABINA DİKKAT!

Taşınmaya karar verdikten sonra gıda alışverişlerinizi, taşınma günü buzdolabınızda en az miktarda kalacak şekilde sınırlandırmalısınız. Önceliğiniz tüm dondurulmuş gıdalarınızı tüketmeye yönelik olmalı ki bozulma stresiyle ya da yeni eve taşıma işiyle uğraştırmasın. Taşınma öncesi en az 12 saat önce buzdolabınızın fişini çekerek dinlenmeye almanız gerekiyor. Bu 12 saat içerisinde buzdolabı içindeki buz erimiş olacağı için temizleme ve kurulama rahatlıkla yapılabilecek ve de buzdolabı içindeki gazın oturması sağlanacaktır. Buzdolabınız uzun mesafeye taşındıysa 2 ila 3 saat sonra çalıştırmalısınız. Buzdolabının hemen çalıştırılmamasının sebebi ise içerisinde bulunan yağın kompresör borularına akmasıdır.

MOBİLYALARINIZI İNCELEYİN

Artık hemen hemen çoğu nakliyat firması küçük büyük demeden birçok eşyayı kendisi taşımaya hazır hâle getiriyor. Ancak eşyalarınızı nakliye görevlileri tarafından taşınmadan önce iyi bir şekilde incelemelisiniz. Görevliler tarafından montajı ve bağlantısı yapılacak eşyalarınızdaki kırık, çatlak ya da çizik gibi deformelerin öncesinde mi yoksa ihmal sonucu mu olduğunu bilmelisiniz.

ORGANİZE OLUN

Nakliyat firması çalışanlarını yeni evde yönlendirerek eşyalarınızın hangi odalara, hangi düzende yerleştirilmesi gerektiğini belirtin. Hangi koli hangi odaya aitse o odada bulundurun. Mobilya ve koli içinin yerleştirilmesinde yine oda oda gitmeye özen gösterin.

KOLİLEME DETAYLARDA SAKLI

Kolileme işlemine oda oda başlayın. Kolileri hazırladıkça üzerine içeriğini ve hangi odaya ait olduğunu yazmayı ihmal etmeyin. Ağır malzemeler kutunun alt kısmında, hafifler üst kısmında olmalı. Ayrıca ağır malzemeleri daha küçük kutulara yerleştirmek de hem taşırken hem de açarken faydalı olacaktır. Kırılabilecek eşyalar her zaman daha çok özen ister, özellikle mutfak eşyalarını koruyucu malzemelerle sararak kırılmaların önüne geçebilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken bir diğer ayrıntı ise eğer bir şey kırılacaksa bu çoğu zaman kolinin en altındaki parça olur bu yüzden onu sararken daha dikkatli olmalısınız. Yeterli koli bulamadıysanız, geniş tencerelerin içine, minik eşyaları sabitleyerek yerleştirebilirsiniz.

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