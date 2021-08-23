Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ağustos 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

ORDU VE GİRESUN İÇİN KRİTİK UYARI

Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağının öngörüldüğünü açıklayan Meteoroloji, vatandaşları ani su baskını ve sel konusunda uyardı.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 40