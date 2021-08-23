Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’dan Gaziantep’e giden yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke'de park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüste bulunan 33 yolcu yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümünün tedavileri sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü minibüse çarptı: Yaralılar var Bolu’da D-100 karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı Ağrı'dan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü Uşak’ta kontrolden çıkarak yan yattı. 33 kişinin yaralandığı kazada yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti.