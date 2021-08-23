Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin adresini tespit etti.
Y.S.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Y.S., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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