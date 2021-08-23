Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşağıdereköy mevkisinde, Cihan Genç (33), Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ile Vural T, tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı.

SUYA ATLADIKTAN SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Cihan Genç, bir süre gözden kayboldu. Bunun üzerine suya atlayan Vural T, arkadaşına ulaşamayınca tekrar tekneye çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BOTLA KARAYA ÇIKARILDI

Teknedeki Vural T. ile Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz, teknenin bulunduğu yerde sabitlenmesinin ardından AFAD ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı.

Fenalık geçiren Hümeyra Gülname Yılmaz'a, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaybolan Cihan Genç'in bulunmasına yönelik AFAD tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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