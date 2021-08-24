İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
Ortaköy Meydanı'nda bulunan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile dolunayı görüntülerken, bazıları ise sahildeki teleskoplar yardımıyla manzaranın tadını çıkardı
Bursalı dağcılardan Uludağ’da dolunay altında kamp Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a tırmanan Bursalı dağcılar, 1,5 metreyi bulan kar üzerinde gece sıfırın altında 13 derecede dolunayda kamp yapmanın keyfini çıkardı.
Türk bayrağı ve dolunayın buluşması mest etti Türk bayrağı ve dolunayın aynı kareye yansıdığı anlar izleyenleri mest etti.