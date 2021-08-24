Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara istikametinde seyir halinde olan Erhan Ş. idaresindeki kamyonet, bir anda arızalanarak durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Ali B. idaresindeki tır, duran kamyonete çarpmamak için yavaşlayan sürücüsü öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yolcu otobüsü de arızalanan kamyonete çarptı. Kazada tır sürücüsü Hasan Ali B., kupa kısmında sıkışarak yaralandı.

YARALI TIR SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı tır sürücüsü Hasan Ali B., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ali B., hastaneye kaldırıldı.

OTOYOLDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kazada maddi hasarın meydana geldiği yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise farklı bir firmaya ait yolcu otobüsüne bindirilerek Kocaeli Şehirlerarası Yolcu Terminaline götürüldü. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlanabildiği Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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