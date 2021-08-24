Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Mudanya ve Yenişehir olmak üzere 7 ilçede 8 okul bahçesinde portatif yüzme havuzları kuran Büyükşehir Belediyesi, 5 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 3 farklı gruptan oluşan 6-13 yaş aralığındaki yaklaşık 10 bin çocuğa uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğretti. Proje kapsamında yüzme eğitimlerinin yanı sıra çocuklara ‘Telafide bende varım’ projesiyle zekâ oyunları, görsel sanatlar, halk oyunları, matematik becerileri, dil ve konuşma, afet eğitimi, bitki ve çiçek yetiştiriciliği ve ilk yardım eğitimleri verildi.



“Seneye daha fazla yerde yapacağız”

Projenin kapanış töreni, Osmangazi ilçesindeki Pilot Sanayi İlkokulu’nda yapıldı. Clown ve illüzyon gösterileri ile Irmak Şahin konserinin verildiği törende, katılım sağlayan çocuklara sertifikaları Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş tarafından verildi. Çocukların gelişimi adına birbirinden farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, yüzmenin çok değerli bir spor olduğunu belirtti. Çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “2 senedir çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte çocuklarımız çok sıkıldı. Evlere kapanmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak havuzlarımız var ama olmayan yerler için de ‘Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar’ projesini hayata geçirdik. Tahminimden çok daha fazla ilgi gördü. Bu projeyi seneye daha fazla yerde yapacağız. Havuzlarımızdan 10 binden fazla çocuk yararlandı. Geleceğimiz olan çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çocuklarınız bir spor, sanat dalıyla ilgilenmeli. Enerjisini oralarda atmalı. Çocuklarımızın gelişimi açısından bu tür aktiviteler çok değerli” dedi.

Şehirlerin daha emniyetli, güler yüzlü ve temiz olması için geleceğimiz olan çocukların gelişiminin önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Hepimiz aynı sıralardan geçtik. Biz çocuklarımıza ne kadar bakarsak geleceğimiz o kadar parlak olur. Onlara ne kadar çok doğru bilgi yüklersek o kadar geleceğin iyi yöneticileri olur. Hiçbir çocuk kötü alışkanlıklarla doğmaz. Arada geçirdikleri süreçler onu kötü insan haline getirir. Anne ve babalarımız sevgisini çocuklarından eksik etmemelidir. Eline bilgisayar vererek onları tek başına bırakmamalıyız. Bu tür etkinliklerden çocuklarımız istifade etmeli. Şehirde yatırımlar elbette sürecek ama bizler zihinlerde de değişimi yapabilmeliyiz” diye konuştu.



Törene katılan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş da projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, eğitimlere katılan çocukları tebrik etti.