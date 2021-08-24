Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir düğünde iddiaya göre halay çekilirken çalan müziğin kesilmesi üzerine E.A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma çıktı. Halayda bulunanların araya girmesiyle taraflar o an yatıştırıldı ancak düğün bittikten sonra ikili arasındaki tartışma yeninden alevlendi. Çıkan kavgada E.A. yanındaki bıçak ile Ferdi Alparslan’ı bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Şahıs daha sonra ambulans ile Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Alparslan (25), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olaya ilişkin Ferdi Alparslan’ı bıçaklayıp ölümüne neden olan E.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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