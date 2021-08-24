Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 10’uncu kez orman yangını çıktı.

Alemşah ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve Geyikli ile Ezine belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale ediyor.

Muğla’da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor Muğla’da orman yangını çıktı. Ekipler çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kazdağları’ndaki yangın kontrol altına alındı Kazdağları'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.