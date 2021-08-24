Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da tartışma yaşan eşlerin kavgasında kan aktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine gözü dönen kadın, kocasını silahla yaraladı.

EŞİNİ SOL DİZİNDEN YARALADI

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Camii Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. (49) ve dini nikahlı eşi G.Ö. (42) adlı kadın arasında tartışma sonucu kavga çıktı. G.Ö. adlı kadın dini nikahlı eşi T.Y.'yi tabancayla ateş ederek sol dizinden yaralandı.

TUTUKLANDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.Y. tedavi alına alınırken, G.Ö. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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