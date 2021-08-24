Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayusuf köyünde İbrahim Taşkıran'a ait arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm etrafa yayıldı. Yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın uzun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 50 kovanda binlerce arının olduğu yangınla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Karpuzlu’daki yangın kontrol altına alındı Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Seydikemer'deki yangına müdahale sürüyor Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangınına 5 helikopter ile havadan, 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale sürüyor.