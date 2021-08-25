Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da ‘Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, kentte yetişmez denilen fıstığı üreterek bir ilke imza attı.

Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı.

GAZİANTEPLİ ÜRETİCİNİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.

Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti.

Bugünlerde ise Gaziantep’ten gelen yaklaşık 32 kişilik bir ekiple fıstığın hasadına başlayan Mehmet Türkay, bu yıl ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde edip kilosunu 40 liradan satmayı planlıyor. Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

FISTIKLAR ABD VE AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLECEK

Hasadına başladıkları fıstığın ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edileceğini kaydeden üretici Mehmet Hanifi Türkay, 32 dönüm bahçelerinde 1995 yılında hazır olan menengiç ağaçlarını Antep fıstığına çevirdiklerini söyledi.

LEZZETİ VE AROMASI ÖVGÜ ALIYOR

Gaziantep Nizip’ten gelen işletmeci firmaların onlardan aldıkları ürünleri kendi atölyelerinde işleyip, kavurup, vakumladıktan sonra özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine gönderdiklerini söyleyen Türkay, fıstığının lezzeti, aroması, yağ ve yeşilliğiyle çok beğenildiğini de ekledi.

Türkay'ın bahçesinde çalışan 32 işçinin hasat yapmasının ardından fıstıklar kamyonlara hemen yüklenerek yurtdışındaki özel müşterilere ulaştırılmak üzere işlenmek için firmalara gönderiliyor.

Gaziantep Nizip'ten gelen işletmeci firma sorumlusu Mehmet Çelik ise ''Mehmetçik amcanın özenle baktığı bahçeyi geçen yıl gördük. Gayet güzel hizmet ediyor. 32 dönüm üzerinde yetiştirdiği fıstık ağaçları, aroması ve rengiyle çok güzel. Biz Mehmet amcadan aldığımız ürünleri, kendi işletmemizde önce kavuruyoruz, ondan sonra vakumlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Gayet memnun ve beğeniyorlar. Mehmetçik amcanın Elazığ’da insanları fıstığa teşvik etmesinden gayet memnunuz. İnsanların da buna rağbet göstermesini istiyoruz. Çünkü fıstık gayet verimlidir ve bizim Antep Fıstığının aromasını tutuyor, aratmıyor” diye konuştu.