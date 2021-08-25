Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılan gölette su kalmadı.
KURAKLIK NEDENİYLE SULAR ÇEKİLDİ
Mercan ve Yağrı mahallelerinin ortak kullandığı tarımsal sulama göletinde kuraklık nedeniyle su kalmadı. Balıkçılar su kalmayan gölette balık tutmaya başladılar.
BALIK TUTTULAR
Su kalmaması nedeniyle balıkların tükenme tehlikesine rağmen balık tuttular.
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