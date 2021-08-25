Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları, kuzey kesimlerden artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar kuzey kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İzmir’de 34-35, Aydın’da 35-37, Manisa’da 36-38, Balıkesir’de 35-38, Çanakkale’de 32-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının 31 Ağustos’a kadar devam edeceği öngörülüyor.

BURSA BEŞ GÜN YANACAK

Bursa'da son beş gün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 derece üstünde olması bekleniyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki beş gün ilimizin sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. 26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde ve günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-36 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası sebebiyle öğle saatlerinde (11:00-16:00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

TRAKYA’DA HAVALAR DAHA DA ISINACAK: YAŞLI, ÇOCUK VE KRONİK HASTALAR UYARILDI

Önümüzde günlerde Trakya Bölgesinde de hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklara karşı, Yaşlı, çocuk ve kronik hastalar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir” denildi.

EN YÜKSEK TAHMİN EDİRNE’YE

Bugün 26-27 derece hava sıcaklığının seyrettiği Tekirdağ’da önümüzde günlerde 29-31 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin Trakya Bölgesinde bulunan Kırklareli için önümüzde günlerdeki sıcaklık tahminleri 32-35 derece olarak öngörülürken, Edirne için ise önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 33 ile 36 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAŞLI, ÇOCUK VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA UYARI

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, “Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Temmuzda 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 2021 yılının temmuz ayı, küresel çapta 20. yüzyılın ortalamasının 0,93 derece üzerine çıkarak kayıtlara giren en sıcak ay oldu.

Aydın sıcaklık rekorunu kırdı: 45 dereceye gördü Aydın'da bugün hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Bu, şehirdeki bütün yılların ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti.