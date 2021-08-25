Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerinde ormanlık alanda yangın başladı. Saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle dönerken, yangına orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla’da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor Muğla’da orman yangını çıktı. Ekipler çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Heybeliada'da korkutan orman yangını İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.