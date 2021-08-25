Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi yakınlarında bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi.
İçerisindeki 3 kişi ile seyir halinde iken bir kamyonet yoldan çıkarak sulama kanalına yöneldi.
SON ANDA KURTARILDI
Kanala düşmek üzere olan aracı bulunduğu yerden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.
Kanala uçan otomobilden 2 kişi son anda kurtuldu Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan araç DSİ kanalına uçtu. Suya gömülen otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.
Feci kaza! Araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı Isparta'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada 1 bebek ile 1 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.