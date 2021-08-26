Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geyve ilçesi Doğancıl Mahallesi Eskiciler mevkiinde meydana gelen kazada, Geyve istikametine doğru seyir halinde olan Sabri A. (50) idaresindeki otomobil ile Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi Muhtarı Ekrem Karabıyıkoğlu (50) idaresindeki traktör çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, traktörde yolcu olarak bulunan İlyas Kamacıoğlu’nun (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Sabri A. ile traktör sürücüsü muhtar Karabıyıkoğlu’nun ise yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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