Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ağustos 2021 hava durumu raporunu açıkladı. Değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Edirne çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık artıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.