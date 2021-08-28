Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ağustos 2021 hava durumu raporunu açıkladı. Değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Edirne çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık artıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.