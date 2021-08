Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan’da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. 1 Eylül’de denize açılacak olan teknelerde son hazırlıklar yapılırken, balıkçılar yeni sezona palamut avı ile başlayacak. Yeni sezonda palamut avının pek olmayacağı yönünde işaretler aldıklarını ancak hamsiden az da olsa umutlu olduklarını ifade eden balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyorlar.

"SON HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ"

Yeni sezonda hamsiden yana beklentilerinin olduğunu kaydeden Recep Nişancı, "Palamut geçen sene bu zamanlarda kendini gösterirdi, piyasalarda vardı ancak şu an için kendini henüz göstermedi. Geçen seneye göre çok zayıf. Yani olmayacakmış gibi görünüyor ancak hamsiden beklentimiz var. Hamsi zaten her sene ister istemez az ya da çok oluyor. Teknede boya vs. son hazırlıkları yapıyoruz, ağları tekneye alacağız. Sonrasında da artık denize açılmak için bekleyeceğiz. Balığın işareti nerede ise o tarafa gideceğiz. Genelde batı tarafına gidiyoruz. Yani Hopa, İstanbul arasında avlanacağız" dedi.

"BU SENE DUYUMLARIMIZ PEK İYİ DEĞİL"

Tekne çalışanlarından Mahmut Emir de 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyecekleri günü beklediklerini kaydederek, “Şu anda boya ve makine dairesindeki işleri yapıyoruz. Ağların son tamirini yaptıktan sonra Eylül 1’i bekleyeceğiz. Eylül 1’den sonra ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Geçen sene hamsi de palamut da çok yoktu, normaldi. Geçen sene Batı Karadeniz’de hamsi Doğu Karadeniz’e göre daha iri idi. Bu sene duyumlarımız pek iyi değil inşallah olur” diye konuştu.

Balıkçıların yüzü palamuttan yana gülmüyor Samsun’da geçen yıl 10 Ağustos’ta tezgahlara gelen çingene palamudu bu sene halan ağlara takılmadı.

Sulama göletinde su kalmayınca balıkçıklar oltalarıyla akın etti Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama için kullanılan gölette su kalmayınca, balıkçılar akın etti.