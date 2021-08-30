Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Sarı renkte satın aldığınız muzlar, buzdolabına konulduktan kısa bir süre sonra kararmaya başlar. Hâliyle kıvamı da yumuşadığından, tadı da değişime uğrar.

Muzun kararmasına nasıl engel olmalıyız?

¥ Öncelikle muz satın alırken yeşil yani ham muzları tercih etmelisiniz. Böylelikle daha uzun süre kararıp yumuşamadan muhafaza edebilirsiniz.

¥ Muzun olgunlaşma süreci devam edecektir. Bunu engellemeniz pek mümkün değil ancak sürecin yavaş ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Satın aldığınız muzları eve geldiğinizde ilk iş poşetten çıkarmanız gerekiyor. Çünkü poşet muzu hızlı şekilde olgunlaştıracaktır.

¥ Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer tehlike de diğer meyveler! Muzların olgunlaşmasını geciktirmek istiyorsanız diğer meyvelerden ayrı bir yerde muhafaza etmelisiniz.

¥ Muzu, güneş ışığından ve yüksek sıcaklıktan korumanız gerek. Oda sıcaklığında bekletilen muzlar 3-4 gün tazeliğini korur.

¥ Eğer muzların içinde kararanlar var ise diğerlerinin içinden hızla ayırmalısınız. Çünkü diğer sağlam muzlar da aynı hızla kararacaktır.

¥ Alüminyum folyadan yardım alın. Muzun sap kısmı hava aldığı için kapatmak gerek. Alüminyum ile sapını sardığınız muzun uzun süre kararmadığını göreceksiniz.

¥ Hemen tüketemeyeceğiniz muzları ise kararma başlamadan buzluğa atabilirsiniz. Bu şekilde birbirinden lezzetli dondurma ya da smoothie yapımında kullanabilirsiniz.

Sebze ve meyvedeki fiyat artışları geçici Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemlerde sebze ve meyve fiyatlarında görülen artışın geçici bir durum olduğunu söyledi.

Meyvelerin de matematiği var Birbirinden lezzetli yaz meyveleri sıcak yaz günlerinde gerek tatları, soğuk ve bol sulu yapılarıyla, gerekse görünüşleriyle iştah kabartıyor. Ancak dikkat! Meyvelerin uzun süre aşırı tüketilmesi kan şekerinin yükselmesine, bel bölgesi yağlanmasının yanı sıra, karaciğer ve pankreas yağlanmalarına yol açarak bağışıklık sistemimizi de tehlikeye atıyor.