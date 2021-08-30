Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Pleki aşiretine mensup Samancı ailesinin düğün törenine katılan davetliler, Servet ve Meltem çiftine altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı. 2 bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, bürokrasiler ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.

Düğünde Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan tarafından kurulan aşı standında ise isteyen vatandaşlar aşı olma fırsatı buldu.

Düğünden sonra gelinin testi pozitif çıktı Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden sonra gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelinle yakın temasta olan damat ve 22 kişi karantinaya alındı.

Oğullarının sünnet düğününde güreş müsabakası düzenledi Balıkesir'de pazarcılık yapan Ali Çaylak, oğullarının sünnetinde yağlı güreş etkinliği düzenledi. Düzenlenen güreş müsabakasında kıran kırana karşılaşmalar olurken, neşeli anlar yaşandı.