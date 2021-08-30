Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Sivas-Ankara Karayolu Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan S.Y. (41) yönetimindeki otomobil ile Bedirli istikametinden gelip kavşağa girmekte olan M.T (70) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücüler, kamyonette bulunan B.A. (64) ve otomobilde bulunan E.Y.(42) ve H.Y (11) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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