Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Binadaki işçiler tahliye edilerek, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çevre fabrikalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de orman yangını! Müdahale devam ediyor Bingöl'ün Yayladere ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Tunceli'deki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.