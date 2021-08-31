Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te dün akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan Lamborghini marka otomobil bozulunca yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Dakikalarca cadde üzerinde vatandaşların ittirmesiyle ilerleyen milyon liralık lüks aracın görüntüleri kameralara yansıdı.

“MİLYONLUK ARACIN YOLDA KALDIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK”

Olay esnasında orada bulunan vatandaşlardan Sezgin Aydın, “Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir anda milyonluk aracın yolda kaldığını ve vatandaşların ittiğini gördük. Sonuçta milyonluk araç bizde tabi şaşırdık. Arabanın o halini gören herkes şaştı, kaldı” dedi.

“ŞAKA YAPILIYOR ZANNETTİM”

İlginç olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Acabey ise, “İlk başta hız yapacak, şaka yapıyorlar zannettim. Gençlerin bir süre uğraştığını görünce gerçek olduğunu anladım. Sanırım araç elektrik arızası vermişti. Milyonluk aracın bu şekilde yolda kalacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi. Milyon liralık aracın o şekilde ilerlemesi de komik oldu” diye konuştu.

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