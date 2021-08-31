Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Ağustos Cumartesi günü Güngören Gençosman Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kardeşi Vedat Kayıtbey ile yaya yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Seyyar Kayıtbey, hızlı bir şekilde karşıdan gelen arabaya "dur, yavaşla" diye bağırdı.

8 AYRI YERİNDEN VURDU

Şahıs aracını park ederek otomobilinden indi ve Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönünce otomobil şoförü yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Seyyar Kayıtbey’e ateş etti ve 8 ayrı yerinden kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek zanlı Emrullah K.’nın kimliğini tespit etti. Emrullah K. yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheli silahı kaçarken düşürdüğü H.Ç isimli şahsın silahı aldığını U.Ç isimli şahısla da tabancayı sakladıklarını öne sürdü. Emrullah K.’nın ifadesinden sonra Cinayet Büro Ekipleri 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve silahı kullanan Emrullah K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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