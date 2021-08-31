Batman'ın Şafak Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir caminin şadırvan bölümünde bulunan muslukları çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı
ŞADIRVANDA BULUNAN MUSLUĞU ÇALDI
Hırsız, caminin şadırvan bölümüne geldi. Önce namazlarını bitirip camiden çıkan vatandaşları bekledi ardından şadırvanda bulunan musluklardan bir tanesini hızlıca söküp çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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