Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da evini satılığa çıkaran emekli vatandaş bir süredir ortada yoktu. Sarılığa çıkardığı daireden kötü kokuların gelmesi üzerine bir vatandaş birinc katta bulunan evin balkonuna ulaşarak daireye baktı. Gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan şahıs, talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Binanın altındaki esnaflardan Emre Berk, kötü kokular gelmesi üzerine aracını dairenin önüne yanaştırdı. Çıktığı aracının üzerinden içeri bakan Berk, 73 yaşındaki Kaffar Kamsız’ın hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Seslenmelerine cevap alamayan Berk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki esnafın yardımıyla açılan daire kapısından içeri giren polis, salonda yüz üstü duran Kamsız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kamsız’ın çocukları bina girişinde büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Kaffar Kamsız’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Almanya’dan emekli olduğu öğrenilen Kamsız’ın dairesinde satılık yazısı dikkat çekerken, yaşlı adamın bazı gayrimenkullerini de satışa çıkardığı öğrenildi.

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