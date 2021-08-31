Saray ilçesinin Güngörmez Mahallesi'nden aldığı geri dönüşüm atıklarını taşıyan geri dönüşüm kamyonu bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kamyonun alev alması arkasında seyreden otomobil sürücülerinin kameralarına yansıdı.
LASTİKLER PATLADI
Yanan kamyonun söndürme çalışmaları yapıldığı sırada lastiklerinin patlaması korkuya yol açtı.
KAMYON KÜLE DÖNDÜ
Geri dönüşüm kamyonu çıkan yangında küle dönerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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