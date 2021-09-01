Merkeze bağlı Koyunlu köyünde 19 yaşındaki Sofucan Öztürk arkadaşlarıyla gölete gezmeye gitti. Genç, serinlemek için suya ayakları soktuğu esnada ayaklarının kayması sonucu baraja düşerek gözden kayboldu.
Arkadaşlarını haber vermesi üzerine jandarma, sağlık, Niğde belediyesi İtfaiyesi ve Niğde AFAD ekipleri sevk edildi.
Gencin cansız bedeni Aksaray’dan gelen dalgıç ekibi tarafından çıkartılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Serinlemek için göle girdi, kayboldu Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Kars’ta sağanak yağmur! Caddeler gölete döndü Kars’ta etkili olan dolu ve sağanak yağmur cadde ve sokakları gölete çevirdi. İşyerleriyle evleri su bastı.