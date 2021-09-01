Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Av yasağının kalkmasıyla birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezonu umutla açtı. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, gece 00.00 olması ile beraber Marmara ve Ege Denizli'ne açılarak ağlarını denizle buluşturdu.

“ÇOK BOL BİR BALIK GÖREMEDİK”

Karamürsel yola çıkıp Tuzla’da son noktayı koyacağını söyleyen tekne reisi Aydın Bora, “Çok bol bir balık göremedik ama bu ilk akşam olduğu için de olabilir. Her taraf aranmadı. Diğer teknedeki arkadaşlardan öğrendiğimiz kadar hamsi bulunamadı bugün. Biz de fazla bir şey görmedik Karamürsel’den Kartal’a kadar geldik, Kartal’da bir ağ aldık 100 kasa istavrit aldık 1.5 ton civarında. Başka da bir şey görmedik, bol bir istavrit de görmedik. Ona da bereket versin, yapacak başka bir şey yok.” dedi.

“DENİZİ ÖZLEDİK”

Yasaklarının kalkmasının ardından ağını denize atan tekne reisi Aydın Bora, “Bu akşam bitti şu anda Tuzla limana inip tekneyi bağlayacağız. Kısmetse yarın akşam çıkıp tekrar arayacağız. Ne bulacağız bilemiyorum. Hamsi göremedik, başka balık zaten bu mevsimde yok çinekop, lüfer, palamut ekim ayında çıkıyor.Şu anda özlem gidermeye başladık. Denizi özledik. Bugün ki balık da hiç yoktan iyidir. İlk gün olduğu için daha meraları tam olarak bilmiyoruz yani nerede ne balığın var. Bizim gezdiğimiz yerlerde çok fazla bir şey görmedik. Sadece Kartal’da bir parça istavrit gördük. Ondan da 100 kasa balık aldık. Kısmetimiz bu kadarmış” dedi.

“VATANDAŞLARA BALIK YEDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Ufak tefek aksaklıklar olsa balığımızı yakalamaya çalıştıklarını söyleyen balıkçı Ali Zarga, “Vatandaşlara balık yedirmeye çalışıyoruz. Geçen sene müsilaj olayından dolayı erken paydos ettik, bu sene sezon başladı. Allah kısmet ederse, denizimiz verimli olursa istavrit ya da hamsi bekliyoruz. Bu durumda çinekopçuluk başlayacak. Şu an denizde gördüğünüz gibi az az balıklar var. Çoğalırsa inşallah daha iyi olacak bizim için. Denizde olduğun sürece her zaman çalışmak zorundasın. Biz balıkçıyız ekmeğimizi bu, denizden yiyoruz” diye konuştu.

Balıkçılar dualarla denize uğurlandı Türkiye'de denizlerde balık av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı.

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