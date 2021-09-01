Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk etapta 4 kapan kurulan mahalleye sezon sonuna kadar 4 kapan daha konulacak.

FOTO KAPAN KURDU

Çivril’de şeftali ve çekirdek hasadının başlamasıyla artan tarım ürünü hırsızlığına karşı muhtar bambaşka bir çözüm yolu buldu. Çivril’in meyve deposu konumundaki Haydan Mahalle Muhtarı Ercan Aydın, mahallelinin ve üreticilerin mağduriyetini azaltmak için bahçelere foto kapan kurdu.

KAPANLARI ŞEFTALİ BAHÇELERİNE KURDU

Artan hırsızlık şikâyetlerinden sonra 4 foto kapan alan Muhtar Aydın, kapanları şeftali bahçeleri ve alım satım merkezilerinin olduğu alanlara taktı. Portatif olan kamera ve kapanlar istenilen bölgeye takıldığını belirten Aydın, “Kapanları akşam ve sabahın erken saatlerinde muhtelif bölgelere monte ediyoruz her gün yeri ve konumu değişiyor. Şimdilik 4 kapanımız var ilerleyen günlerde 4 kapan daha alacağız” dedi.

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