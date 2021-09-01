İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı
01.09.2021 - 15:24 | Son Güncelleme: 01.09.2021 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Yerlikaya, ormanlara girme yasağının 30 Eylül 2021 perşembe gününe kadar uzatıldığını açıkladı.
Etiketler : ormanlara giriş yasağı,istanbul,
801711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/801711.aspx
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