Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirlenen Panama bandıralı 'Fahriye K.' isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünün koronavirüs testi pozitif çıktı. 4 pozitif ile birlikte temaslı olduğu tespit edilen 8 personel de karaya çıkarıldı.

Personeller karantinaya alınırken, gemide ise detaylı dezenfekte çalışması yapıldı.

Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı Adıyaman'ın farklı mahallelerindeki 166 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Karantina kaçağı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Covid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.