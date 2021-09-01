Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirlenen Panama bandıralı 'Fahriye K.' isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünün koronavirüs testi pozitif çıktı. 4 pozitif ile birlikte temaslı olduğu tespit edilen 8 personel de karaya çıkarıldı.

Personeller karantinaya alınırken, gemide ise detaylı dezenfekte çalışması yapıldı.

Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı Adıyaman'ın farklı mahallelerindeki 166 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Karantina kaçağı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" Karantina kaçağı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Covid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.