Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Alancuma mevkiinde kaza meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan Sıtkı Kerim idaresindeki hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Mehmet B. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Meydana gelen trafik kazası sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mehmet B. ve Sadık B. ile araç sürücüsü Sıtkı Kerim ve N.K. yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri gerçekleştirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazada ağır yaralanan sürücü Sıtkı Kerim, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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