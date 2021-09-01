Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak üzerinde elektrik direğine çıkan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kabloları kestiği sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan kişi yaklaşık 8 metreden beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin belirlemesinde elektrik direğinden düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.