Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buca ilçesi Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda kuyumculuk yapan K.A., 30 Ağustos tarihinde bir miktar döviz bozdurup, bir miktar da dolarla altın satın alan iki kadın iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisine sahte dolar verdiklerini fark edince durumu polise bildirdi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kuyumcudan çıktıktan sonra bindiği aracın plakasını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin bindiği araç, Karabağlar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalanarak durduruldu.

ŞÜPHELİNİN BAŞKA SUÇLARI DA ÇIKTI

Araçta yapılan aramada sahte 282 adet 50, 6 adet 100 dolarlık banknot, 5 bin 345 lira, 2 tam altın, 2 yarım altın, 0,40 gram esrar, 3 uyarıcı hap ele geçirilirken, araç sürücüsü Aykan Ü. (25) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette çok sayıda dolandırıcılık, parada sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen Mevlüde K. (26) ve Ayşenur G'yi (23) yakalamak için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sahte altına karşı karekodlu güvence Kuyumcular, sattığı altına İKO onaylı güven sertifikası verebilecek. Tüketici gönül rahatlığıyla altın ve takı alabilecek. Böylece düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikâyetler son bulacak.

Kiralar yükseldi, sahte ilanlar arttı: Kapora vurgununa dikkat Kira fiyatlarının yükseldiği semtlerde başka emlakçının portföyünde olan daireleri kendi portföyündeymiş gibi ilan veren fırsatçılar çok talep olduğunu söyleyip kapora istiyor. Para hesaba yattığında ise ortadan kayboluyorlar.