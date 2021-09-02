Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre ağustos ayında kente verilen günlük ortalama su miktarı 3 milyon 340 bin metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 57,74 olarak ölçüldü. Su miktarı 1 Eylül itibarıyla Istrancalarda yüzde 20,88, Terkos’ta yüzde 65,41, Sazlıdere’de yüzde 30,41, Alibey’de yüzde 27,06, Büyükçekmece’de yüzde 52,85, Ömerli’de yüzde 87,13, Darlık’ta yüzde 59,21, Elmalı’da yüzde 70,54, Kazandere’de yüzde 14,09 ve Pabuçdere’de yüzde 2,1 olarak kaydedildi. Rekor su tüketimine bağlı olarak barajlardaki doluluk oranı bir ayda yüzde 66,95’ten 57,74’e düştü. Ağustos ayı içerisinde kente verilen su miktarı 240 bin metreküp artış göstererek bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul’da ağustos ayında ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su tüketildi. Bütün zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos’ta gerçekleşti. Geçen yılın ağustos ayına göre 70 bin metreküp daha fazla su kullanıldı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Ajlan Sunay “Su tasarrufunun millî bir politika olarak ele alınması ve uyarıların daha baskın şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Türkiye’de bir kişinin, doğrudan günde ortalama 216 litre su tükettiğini ancak çağdaş yaşamda bir kişinin bir günlük su tüketim standardının 150 litre kabul edildiğini kaydeden Sunay, Türkiye’nin “su zengini” zannedildiğini ancak burada büyük bir hata yapıldığını, hızla su fakiri olma yolunda ilerlendiğini ifade etti. Su tüketiminde tasarruf seferberliğinin ilan edilmesine dikkati çeken Sunay, bireylerin hem suyu daha tasarruflu kullanmaya özen göstermesi hem de ihtiyaç dışı tüketim alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kırmızı alarm verildi! Barajlardaki su seviyesi yüzde 60'ın altına indi Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına düştü.